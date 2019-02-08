صورة تدحض شائعة وفاة مفتي المملكة

حمود العنزي(صدى):

في الساعات القليلة الماضية، تداولت شائعة حول وفاة مفتي عام المملكة رئيس هيئة كِبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ.

ومن جانبه نفى أقارب المفتي هذه الشائعة التي لا أساس لها من الصحة، حيث نشر المحامي أنس بن عبدالملك آل الشيخ، والذي ينتمي لعائلة المفتي، صورة للشيخ عبدالعزيز، قال إنه التقطها، عصر أمس الخميس، بعد تداول شائعات عن وفاته.

وأكد أنه غير صحيح ما أُشيع مؤخرًا عن وفاة مفتي عام المملكة وأنه -ولله الحمد- بأتم صحة وعافية.