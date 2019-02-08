تسليم أدلة الهجوم العنصري ضد محمد صلاح بسبب ديانته إلى الشرطة

طلال الغامدي(صدى):

كشف نادي وست هام يونايتد الإنجليزي، مساء أمس الخميس، عن تسليمه جميع الأدلة التي يملكها، في واقعة الهجوم العنصري الذي تعرض له اللاعب المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، في المباراة التي جمعت الفريقين يوم الإثنين الماضي.

وكان محمد صلاح قد تعرض لهجوم عنصري من أحد الجماهير، خلال تنفيذ ركلة ركنية في الشوط الأول من المباراة التي انتهت بالتعادل 1-1، حيث قام أحد جماهير وست هام بالهجوم عليه بسبب ديانته المسلمة.

واكد وست هام أن موقفه لا يمكن التشكيك فيه فيما يتعلق بإدانة كافة أشكال العنصرية، وأن هذا السلوك لا يمكن التسامح معه بأي صورة.

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