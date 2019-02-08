بالفيديو.. عاصفة مطرية مصحوبة بالبرق تجتاح العلا

نايف السالم(صدى):

وثقت مقاطع فيديو في ساعة متأخرة من ليل أمس الخميس، عاصفة مطرية مصحوبة بالبرق والرعد، شهدتها محافظة العلا.

وكانت هيئة الأرصاد وحماية البيئة، اليوم الجمعة، قد أصدرت تنبيهاً متقدماً يفيد باستمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة، وقد تؤدي إلى جريان السيول على منطقة المدينة المنورة.

ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة، إلى أخذ الحيطة والحذر من حالة التقلبات الجوية على المنطقة وبعض محافظاتها.