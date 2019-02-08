في أقل من أسبوع.. 13 حالة ” كورونا ” بوادي الدواسر

عادل الحربي(صدى):

كشفت وزارة الصحة عن إصابة نحو 20 حالة بـ ” فيروس كورونا ” خلال الخمسة أيام الماضية، 65% منها سجلت بمحافظة وادي الدواسر بمنطقة الرياض.

وبحسب مركز القيادة والتحكم بوزارة الصحة فإن نحو 13 حالة سجلت في وادي الدواسر، فيما سجلت بالعاصمة الرياض 4 حالات وسجلت في بريدة وخميس مشيط والقريات 3 حالات وذلك خلال الاسبوع الوبائي السادس للعام 2019م.

يذكر أن منظمة الصحة العالمية قد أشارت إلى أنه تم التبليغ عن حالات ” كورونا ” في 27 بلداً منذ عام 2012، وبلَّغت المملكة العربية السعودية عن 80% تقريباً من الحالات البشرية.