تركي آل الشيخ: أتمنى وجود بيراميدز في كأس العالم للأندية قبل الفرق السعودية

ماجد محمد(صدى):

أكد رئيس الهيئة العامة للترفيه مالك نادي بيراميدز المستشار تركي آل الشيخ، أن بطولة الدوري المصري لو نُظمت بالعدل سيجعل المنافسة على التتويج بها منحصرة بين الزمالك وبيراميدز.

وقال آل الشيخ خلال استضافته ببرنامج ” اللعيب ” : ” أتمنى أن يكون بيراميدز متواجدًا في كأس العالم للأندية قبل الفرق السعودية ” .

وبسؤاله عن إمكانية فوز بيراميدز بكأس مصر، رد : ” نعدي يوم 28 من فبراير وبعد ذلك سيكون لكل حادث حديث ” .

وقال آل الشيخ : ” بابي مفتوح لكل الأندية المصرية ولكن الدعم سيكون بشكل ضيق بعد بيراميدز ” .

يذكر أن تركي آل الشيخ ورئيس نادي الزمالك المصري مرتضى منصور افتتحا المبنى الاجتماعي الجديد بنادي الزمالك، والذي أطلق عليه مجلس إدارة النادي اسم تركي آل الشيخ.