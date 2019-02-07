القبض على الرجل الذي اعتدى على امرأة في مكة

نايف السالم(صدى):

نجحت الجهات الأمنية بالعاصمة المقدسة من إلقاء القبض على الرجل الذي اعتدى على امرأة في مدخل منزل في مكة المكرمة، حيث اتضح أنه من أحد سكان مخططات الشرائع.

وقد تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، لرجل يعتدي على امرأة بمدخل أحد المنازل في مكة المكرمة، ما أثار غضبًا عارمًا.

ويذكر أن أمير مكة بالنيابة، بدر بن سلطان، وجه بالقبض على الرجل الذي اعتدى على المرأة، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه،

ولم تصدر الجهات الامنية بيان رسمي بالواقعة حتى الان وسنوافيكم التفاصيل.