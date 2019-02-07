بالفيديو.. الأمير بندر بن عبدالمحسن يفتتح فعالية صدر الكرامة بقصيدة ” الشهادة “

علي القحطاني(صدى):

افتتح الأمير الشاعر، بدر بن عبدالمحسن، اليوم الخميس، فعالية صدر الكرامة بقصيدة ” الشهادة. ”

وأظهر مقطع فيديو الأمير وهو يلقي القصيدة، ويهديها لشهداء الوطن وشهداء محايل عسير.

وكان مركز تيه التابع لمحافظة محايل عسير، قد نظم الشهر الماضي، أمسية ثقافية ضمن فعاليات مهرجان محايل الشتوي ” صدر الكرامة “، بحضور محافظ محايل عسير محمد بن ناصر بن لبده ، وذلك على المسرح المفتوح بجادة محايل .

وأكد رئيس مركز تيه عثمان بن عمر آل جراد خلال الكلمة التي ألقاها نيابة عن الأهالي أن أهمية محافظة محايل وما تتميز به كونها تحتضن مهرجانا ثقافياً اجتماعياً اقتصادياً يمتد عطاءه لأكثر من ثلاثة أشهر ويشهد العديد من الفعاليات والبرامج التي تلبي احتياج المواطن والمقيم .

ونوه بالحرص والمتابعة والتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير لخدمة الإنسان والمكان ، سائلاً الله تعالى أن يديم على المملكة نعمة الأمن والاستقرار في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – وأن ينصر الجنود المرابطين على الثغور .