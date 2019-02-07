نواف المهدي يعلق على خسارة الحزم أمام الأهلي : ” نضع علامات استفهام “

نواف السالم(صدى):

علق نواف المهدي المدير التنفيذي بنادي الحزم، على خسارة فريقه أمام الأهلي، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الخميس، ضمن منافسات كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال المهدي عبر حسابه على ” تويتر ” : “أقسم بالله بأن نادي الاتحاد ليس بحاجة لمساعدات خارجية ليتمكن من البقاء ، لانه بتوفيق الله ثم بتاريخه وجمهوره وعناصره الحالية قادر على العودة بجدارة والدليل نتائجة الأخيرة “.

وأضاف : “أما أن يُسلب الحزم بهذه الطريقه البشعه وبوجود الفار يضع علامات استفهام وتعجب وبغياب الضمير المستتر! “.