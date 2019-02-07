بالفيديو..لاعب الأهلي : أغلب المباريات يتم التسجيل في مرمانا بدري

ماجد محمد(صدى):

علق عبدالفتاح عسيري لاعب الأهلي، على انتصارفريقه أمام الحزم، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الخميس، ضمن منافسات كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال عسيري عقب المباراة اليوم في لقاء تلفزيوني : الف مبروك للجمهور الأهلاوي على الفوز، وكنا مركزين في المباراة الحمد لله.

وأضاف الاعب قائلًا : أغلب المباريات يتم التسجيل في مرمانا بدري ، لكن سنتلافى هذه الأخطاء في المباراة القادمة إن شاء الله.