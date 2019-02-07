بالفيديو.. ” جستنيه ” يتهم عضو بالانضباط بتضليل معلومات لصالح الهلال

نواف السالم(صدى):

وجه الناقد الرياضي عدنان جستنيه، اتهام لعضو في لجنة الانضباط والأخلاق، بأنه قام بتضليل معلومات خاطئة لصالح فريق الهلال، مما أدى إلى تعليق عقوبة الإيقاف الموقعة بحق ساندرو سانتوس لاعب الفتح العام الماضي.

وقال الناقد عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ويسألونك لماذا لم تنقد تعليق عقوبة لاعب الفتح ساندرو وشارك امام الهلال؟ ” الاجابة ” معالي رئيس هيئة الرياضة الاستاذ تركي ال الشيخ اكتشف بطريقته ان رئيس لجنة الانضباط ” الاجنبي ” للأسف ” ضلل ” بمعلومات ” خاطئة ” من عضو باللجنة ليستفيد الهلال،وعلم اتحاد القدم بهذا ” التضليل ” فعلق قرار العقوبة.

في حين جاءت تصريحات تركي آل الشيخ، على تعليق عقوبة لاعب الفتح مختلفة تمامًا عن ما ذكره ” جستنيه ” ، حيث أكد على أن مشاركة ساندرو في المباراة قرار خاطئ من لجنة الإنضباط، و ضد نادي الهلال في ختام الموسم الرياضي الماضي.

وكان آل الشيخ قد قال في تصريح تلفزيوني : المترجم في اللجنة أرسل إيميل غير صحيح وكلها أخطاء ونحن ليس مجتمع ملائكي فنخطأ ولكن نصيب ولكن لن نسكت عنها “.

ويأتي ذلك بعد أن أثار قرار لجنة الانضباط باتحاد الكرة بتعليق عقوبة لاعب النصر سلطان الغنام ومشاركته في مباراة الفريق أمام القادسية، غضب الجماهير، أمس الأربعاء.