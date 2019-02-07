فعاليات اليوم العالمي للإعاقة بمكة المكرمة

حسين العلي(صدى):

أقامت الجمعية السعودية للعلاج الطبيعي فرع مكة المكرمة بمبادرة اجتماعية بالتعاون مع مدينة الملك عبد الطبية بالعاصمة المقدسة فعالية اليوم العالمي للإعاقة بحديقة الحسينية بالعزيزية وشملت الفعالية العلاج الطبيعي والاعاقة ، اعاقات الاطفال ، العلاج الكهربائي والمائي ، التمرينات العلاجية ، الاطراف الصناعية والجبائر ، اعاقات ما بعد الحوادث و الاعاقة ليست عائقاً.

وحضر الافتتاح الاستاذ حمد فيحان المتحدث الرسمي بوزارة الصحة بالعاصمة المقدسة الى جانب حضور لافت من زوار المعرض الذين حرصوا على متابعة الفعاليات التي أقيمتبالتعاون مع فريق رواء التطوعي وجمعية الأطفال المعاقين وكذلك مركز المختص للعلاج الطبيعي.

و كان في استقبال الضيوف رئيس الجمعية السعودية للعلاج الطبيعي بمكة الدكتور محمد منشي .