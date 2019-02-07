تذكرة السفر لمدة 3 أشهر لوجود ظروف للمبتعث أو أحد أفراد أسرته

نايف السالم(صدى):

شكر الملحق الثقافي السعودي في بريطانيا الدكتور عبدالعزيز المقوشي، وزارة التعليم ممثلة بوكالة الوزارة للبعثات، وعلى رأسها وكيل الوزارة د. جاسر الحربش.

وجاء ذلك بسبب دعم أعمال الملحقية وتفهّم القضايا والموضوعات التي تطرحها الملحقية بما يعود بالنفع على أبناء وبنات الوطن المبتعثين في بريطانيا.

وكتب ” المقوشي ” عبر حسابه في ” تويتر “: ” على الدعم والمساندة من الوكالة للملحقية، من خلال تبني العديد من مقترحات الملحقية الهادفة للتسهيل والتيسير على المبتعثين وأسرهم؛ مما سيكون لها الكثير من الجوانب الإيجابية المفيدة بحول الله. ”

وتابع: ” تيسيرًا على الإخوة والأخوات المبتعثين، وتقديرًا لظروفهم الدراسية والأكاديمية، فسيتم تقدير تلك الظروف من قبل الملحقية فيما يتعلق بتقديم استحقاق تذكرة السفر لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر قبل الاستحقاق الفعلي، وذلك عند وجود ظروف دراسية أو صحية تتعلق بالمبتعث الأساسي أو أحد أفراد أسرته تقدّرها الملحقية، على أن يتم تعديل الاستحقاق للعام التالي وفق ما تم من إجراءات. “