بالصور.. فتاة تصبغ أذن كلبها بالأحمر فتقضي عليه

بانكوك(صدى):

فقد كلب صغير إحدى أذنيه بعد أن صبغت صاحبته التايلندية شعر أذنيه وذيله في أحد صالونات التجميل، مما تسبب في احتراقها.

وحرصت صاحبة الكلب البوميراني الأشقرعلى تزيين أذنيه وزيله باللون الأحمر، ولكن بعد 40 دقيقة من عملية الصبغ ووضعهم في ورق الألومنيوم ظهرتا بمظهر متوهج وغير طبيعي.

وقالت صاحبة الفيديو: “ بدأت ديفي تعاني من حكة على الجلد، ولم تعد الأذنين تنتصبان كما كانتا في السابق بل تظهران بمظهر مرتخي ”، وسبق لمالكة الكلب أن نشرت طلبًا للمساعدة، ولكن هذا أثار ردة فعل غاضبة بداخلها بسبب “ عدم المسؤولية ”.