” الرياض ” من ضمن المدن التي تمتلك أبراجًا شاهقة

عادل الحربي(صدى):

كشفت مجلة أمريكية، اليوم الخميس، عن قائمة المدن التي تمتلك أعلى الأبراج على مستوى العالم، حيث احتلت مدينة دبي بالإمارات العربية المتحدة في المركز الأول على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وغرب آسيا، والسادس عالميًّا من حيث عدد الأبراج فيها.

وجاءت دبي في المركز الأول عربيًّا بسبب امتلاكها 325 برجًا شاهق الارتفاع؛ ما وضعها في الترتيب السادس قبل مدن: شيكاغو، وشانجهاي، وتورنتو، وسنغافورة.

وبينما جاءت الرياض في المركز السادس عربيًا، في حين جاءت القاهرة في المركز العاشر عربيًا.