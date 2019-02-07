بالفيديو.. مستشارة أسرية توضح تفتيش الجوالات بين الأزواج جريمة أم حق مشروع

علي القحطاني(صدى):

أوضحت المستشارة النفسية والأسرية، فايزة عبدالله، تفتيش الجوالات بين الأزواج جريمة أم حق مشروع؟

وقالت المستشارة، خلال استضافتها في برنامج ” سيدتي ” الذي يذاع على قناة روتانا خليجية، إنه إذا كان هناك حب فهناك ثقة ووضوح لا تتطلب أن يلجأ طرف لفحص جوال الطرف الآخر.

وتابعت فايزة: ” أنه لا يحق للزوج ولا الزوجة التفتيش في جولات بعضهم البعض وفقًا للقانون، ولو في شك بينهم تسأله، وإذا أنكر تطلب منه أن تشاهد هاتفه. ”