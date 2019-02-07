بالفيديو.. مستشارة أسرية توضح تفتيش الجوالات بين الأزواج جريمة أم حق مشروع
أوضحت المستشارة النفسية والأسرية، فايزة عبدالله، تفتيش الجوالات بين الأزواج جريمة أم حق مشروع؟
وقالت المستشارة، خلال استضافتها في برنامج ” سيدتي ” الذي يذاع على قناة روتانا خليجية، إنه إذا كان هناك حب فهناك ثقة ووضوح لا تتطلب أن يلجأ طرف لفحص جوال الطرف الآخر.
وتابعت فايزة: ” أنه لا يحق للزوج ولا الزوجة التفتيش في جولات بعضهم البعض وفقًا للقانون، ولو في شك بينهم تسأله، وإذا أنكر تطلب منه أن تشاهد هاتفه. ”
تفتيش الجوالات بين الأزواج جريمة أم حق مشروع ؟ .. المستشارة النفسية والأسرية #فايزة_عبد_الله :إذا كان هناك حب فهناك ثقة ووضوح لا تتطلب أن يلجأ طرف لفحص جوال الطرف الآخر .
#برنامج_سيدتي
#خليجية pic.twitter.com/fAYm5lx5Ty
— برنامج سيدتي (@sayyidaty) February 7, 2019
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