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  3. بالفيديو.. مستشارة أسرية توضح تفتيش الجوالات بين الأزواج جريمة أم حق مشروع

بالفيديو.. مستشارة أسرية توضح تفتيش الجوالات بين الأزواج جريمة أم حق مشروع

بالفيديو.. مستشارة أسرية توضح تفتيش الجوالات بين الأزواج جريمة أم حق مشروع
علي القحطاني(صدى):

أوضحت المستشارة النفسية والأسرية، فايزة عبدالله، تفتيش الجوالات بين الأزواج جريمة أم حق مشروع؟

وقالت المستشارة، خلال استضافتها في برنامج ” سيدتي ” الذي يذاع على قناة روتانا خليجية، إنه إذا كان هناك حب فهناك ثقة ووضوح لا تتطلب أن يلجأ طرف لفحص جوال الطرف الآخر.

وتابعت فايزة: ” أنه لا يحق للزوج ولا الزوجة التفتيش في جولات بعضهم البعض وفقًا للقانون، ولو في شك بينهم تسأله، وإذا أنكر تطلب منه أن تشاهد هاتفه. ”


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