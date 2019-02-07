بالفيديو.. حقيقة ” المنزل المسكون ” في حي النكاسة

نايف السالم(صدى):

كشفت هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة المهندس حقيقة مقطع الفيديو متداول لمنزل واقع على قمة جبل في حيّ النكاسة، وزعمَ بعض متداولي المقطع أنه ” مسكون ” وأن الآليات عجزت عن إزالته.

وقالت الهيئة تعليقًا على الفيديو إن المنزل الظاهر في المقطع هُدم بالكامل ضمن المرحلة الأولى من مشروع تطوير حي النكاسة العشوائي.

وأكدت الهيئة على أن الشركة المطوّرة تعمل على المشروع وفق الجدول الزمني المحدد، مشيرة إلى أنها لم تواجه حتى الآن أي عوائق.