شاب يتحرش بفتاة في مصعد: ” لم أستطع مقاومة جمالها “

دبي(صدى):

أقدم عاملاً آسيوياً في دبي على هتك عرض امرأة أوربية بالإكراه، داخل مصعد أحد الأبراج أثناء توجهها إلى ممارسة اليوجا في مركز مخصص لذلك بالطابق 37.

وقالت المجني عليها، في التحقيقات إنها قدمت إلى دبي لزيارة زوجها، وعصر يوم الواقعة توجهت إلى برج به صالة رياضية مخصصة لليوجا، وعند دخولها المصعد وجدت المتهم، 30 عاماً، وبمجرد انغلاق الباب التصق بها، وحاولت الابتعاد عنه إلا أنه عاود فعلته، فأصيبت بحالة من الخوف والارتباك، واستمر في ذلك إلى أن توقف المصعد.

واكتشفت آثار فعلته فتوجهت إلى أمن البرج وشرحت لهم الواقعة فتم التدقيق على كاميرات المراقبة وشاهدت المتهم، فتم إبلاغ الشرطة التي حضرت برفقة عدد من الخبراء الجنائيين، الذين أخذوا ملابسها لفحص العينات، لافتة إلى أنها لم تصرخ أو تستنجد أثناء تعرضها للتحرش لأنها كانت خائفة ووحيدة في المصعد ولا تعرف ردة فعله إذا قامت بذلك.

وأقر المتهم بجريمته قائلاً، لم أستطع مقاومة جمالها، حيث تعرفت عليه المجني عليه في طابور التشخيص.