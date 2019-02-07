المهارات والقدرات لإدارة ناجحة

لاشكَّ أنَّ الإدارة الناجحة تتطلَّب العديد من المهارات والقدرات التي لابدَّ أن يكتسبها المدير، من أجل تحقيق النجاح لنفسه وللمؤسسة التي يُديرها، والوصول إلى الأهداف المرجوَّة من تولِّيه لهذه الإدارة.

وبالطبع لا يُمكن حصر مهارات الإدارة الناجحة أو المدير الناجح في موضوع واحد، إذ أنَّ هناك العديد من المقالات والكتب التي استفاضت في وصف هذه المهارات وتحليلها والإضافة إليها.

بناء الفريق: إنَّ بناء الفريق يُمكِّن المُوظَّفين من التعامل، والتعاون في ما بينهم بفعاليّة أكبر، عِلماً بأنَّ وجود الفريق يُتيح للمُوظَّفين المقدرة على الإبداع، والإنتاجيّة بشكلٍ أكبر.

إيجاد بيئة إيجابيّة: إنَّ إيجاد بيئة إيجابيّة أمرٌ يُمكِّن المُوظَّفين من التمتُّع بمعنويّات إيجابيّة، كما أنَّ البيئة الإيجابيّة تُعزِّز دافعيّة المُوظَّفين للعمل؛ وذلك لتحقيق نجاح المُنظَّمة.

تمكين الآخرين: يسعى المُدير الناجح إلى مُساعدة المُوظَّفين، والاهتمام بهم، وبوظائفهم، وتقدُّمهم، حيث يُعَدُّ تمكين المُوظَّفين من العوامل المهمّة التي يحتاجها المُوظَّفون في العمل؛ وذلك لتنمية مهاراتهم، وقُدراتهم في التعليم، والتعلُّم؛ حيث يستمرُّ المُوظَّفون في التقدُّم، والنُّموّ، والتطوُّر.

التواصُل الفعَّال: يتواصل المُدير الناجح بفاعليّة مع الأشخاص بشتَّى الطُرُق، كالتواصُل الشفويّ، أو إرسال الرسائل الإلكترونيّة، والاستماع إليهم من خلال الحوار، والاستجابة بفاعليّة، حيث إنَّه يتلقَّى التغذية الراجعة، والمُلاحظات من المُوظَّفين، والزُّملاء، ومن الجدير بالذكر أنَّ المُدير الناجح يتبنَّى التغيير عندما تكون التغذية الراجعة في مَحلِّها؛ وذلك من أجل تحقيق الأهداف.

إنشاء علاقات شخصيّة: إنَّ المُدير الناجح يتميَّز بالتعاون، والاحترام، والثقة، ويُظهِر الاهتمام، والعناية بالمُوظَّفين؛ حيث إنَّ المُوظَّفين يحترمون المُدير الذي يتعامل مع الآخرين باحترام، وكرامة، ونزاهة.

القُدوة: يكون المُدير الناجح نموذجاً، وقُدوة صالحة للمُوظَّفين، ويتمثَّل ذلك في فعل، وقول الصدق، والحقيقة.

فَهْم الأمور الماليّة للمُنظَّمة: يُدرك المُدير الناجح الأمور الماليّة الخاصَّة بالعمل، كما أنَّه يُحدِّد الأهداف، والمقاييس المُناسبة؛ وذلك للتأكُّد من الوصول إلى الأهداف، ويُحدِّد التوقُّعات من المُوظَّفين في العمل، ويَقيس تقدُّمهم؛ حيث يُمكِّنهم ذلك من معرفة مُستوى أدائهم مقارنة بالتوقُّعات، والأهداف.