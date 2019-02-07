3 إجراءات من التعليم لضمان رفع الرواتب الشهرية في موعدها

عادل الحربي(صدى):

أكدت وزارة التعليم، على جميع إداراتها بالمناطق والمحافظات، على ضرورة إكمال إرسال مسيرات الرواتب وأوامر الدفع الخاصة بها عن طريق النظام المركزي للحقوق المالية ومنصة اعتماد.

وأوضحت الوزارة، أنها اعتمدت عدد من الإجراءات لضمان رفع الرواتب الشهرية في موعدها، إذ سيبدأ العمل على إقفال مسيرات الرواتب الشهرية ابتداءً من اليوم الثامن من كل شهر ميلادي.

وأضافت أنه سيتم الانتهاء منها وإرسالها إلى النظام المركزي للحقوق المالية ليوم 12من كل شهر ميلادي، وإذا وافق ذلك اليوم يوم عطلة فتنهى في اليوم السابق.

كما تضمنت الإجراءات، أن يبدأ العمل على أوامر الدفع من يوم 12من كل شهر ميلادي على أن يتم الانتهاء منها نظام فارس ومنصة اعتماد في موعد أقصاه يوم 17 من كل شهر ميلادي.

وأكدت على أن ترسل أوامر الدفع من نظام فارس إلى النظام المركزي للحقوق المالية قبل تاريخ 20 من كل شهر ميلادي كحد أقصى.