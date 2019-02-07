ماعاد بقي إلا أيام ويقفلون الموقع

قل الحمدلله وسلامًا على عباده الذين اصطفى، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، في ظل انتشار الشائعات على وسائل التواصل الاجتماعي ورواجها بين الفئات المختلفة، بادرت وزارة التعليم بطرح برنامج “كن حذرًا” لتنمية القيم الوطنية لدى الطلاب والطالبات في المدارس. ويسهم هذا البرنامج في تنمية القيم لدى الطلاب والطالبات بهدف التذكير بنعم الله على وطننا ومنها نعمة الأمن والأمان والاستقرار.

إن إقامة مثل هذه البرامج التوعوية يأتي بهدف تعزيز حماية الطلاب في المراحل الدراسية من التأثيرات السلبية للمواقع الإلكترونية التي تتيح التواصل مع الآخرين سواء عبر الألعاب أو حسابات التواصل، وما قد تشكله من تهديد لحياتهم والمحيطين بهم من خلال تحريضهم على ارتكاب الجرائم أو الانتحار أو تعرضهم للتحرشات الجنسية أو الابتزاز وغيرها من المشكلات والتأكيد على الدور الإعلامي المعادي الذي يتربص بالمملكة العربية السعودية ويتدخل في شؤونها والتأكيد على الدور التربوي الذي تؤديه المدارس تجاه حماية أبنائنا الطلاب وتظافر الجهود مع الأسرة لبناء شخصية الطالب السوية ذات التأثير الايجابي في المجتمع.

ولنا وقفات إن الحياة عبر ودروس يتأكد علينا الوقوف عندها، فالسعيد من اعتبر بغيره والشقي من كان درسه في نفسه، وفي ظل ما تمر به البلاد الغالية من فتن ومحن يكيدها الأعداء فإننا نؤكد أننا نحن الوطن، ونحب الوطن ونفديه بأرواحنا ولا خوف على بلاد قادتها هم حماة الحرمين الشريفين ولا خوف على وطن يحكم شرع الله .