بالفيديو.. الإطاحة بقائد الدراجة النارية في عسير 

أبها(صدى):

أطاحت دوريات مرور منطقة عسير بقائد دراجة نارية، وهو يقوم بالاستعراض على إطار واحد على الطرق الرئيسة، معرضاً نفسه ومستخدمي الطريق للخطر.

ومن جهته، قال مصدر أمني إنه سيتم تطبيق النظام بحقه، لافتا إلى توقيع عقوبات صارمة بحق المفحطين.

وباتت جهود مرور عسير باتت ملحوظة بشكل كبير من خلال ضبط الممارسات الخاطئة من تفحيط وتجاوزات مرورية تعرض عابري الطريق للخطر.