بالفيديو.. الإطاحة بقائد الدراجة النارية في عسير
أطاحت دوريات مرور منطقة عسير بقائد دراجة نارية، وهو يقوم بالاستعراض على إطار واحد على الطرق الرئيسة، معرضاً نفسه ومستخدمي الطريق للخطر.
ومن جهته، قال مصدر أمني إنه سيتم تطبيق النظام بحقه، لافتا إلى توقيع عقوبات صارمة بحق المفحطين.
وباتت جهود مرور عسير باتت ملحوظة بشكل كبير من خلال ضبط الممارسات الخاطئة من تفحيط وتجاوزات مرورية تعرض عابري الطريق للخطر.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 64566 ] نشر منذ 28 دقيقة
احسن ,,
الجاني يأدبه ,,
ابو محمد[ عدد التعليقات: 64566 ] نشر منذ 28 دقيقة
احسن ,,
الجاني يأدبه ,,
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 64566 ] نشر منذ 26 دقيقة
للتوضيح :
,, مزبن الجاني يعني السجن ..
,, جزاكم الله خير ,,
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 43598 ] نشر منذ 25 دقيقة
تعالوا شوفوا عندنا بمكه
انواع الأستعراضات على الخطوط آخر اليل
يطلعون باالجملة
في الشوارع.
عبدالرحمن[ عدد التعليقات: 22 ] نشر منذ 4 دقائق
احسنتم بارك الله فيكم والان خلونا نشوف نفس المجهودات من دوريات شرطه عسير في القبض على مجهولي الهويه وخاصه الافارقه والا بتنتظرو انهم يركبو دبابات ويفحطو علشان المرور يمسكهم