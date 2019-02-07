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  • نشر : منذ 34 دقيقة
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  • حوادث

بالفيديو.. الإطاحة بقائد الدراجة النارية في عسير 

بالفيديو.. الإطاحة بقائد الدراجة النارية في عسير 
أبها(صدى):

أطاحت دوريات مرور منطقة عسير بقائد دراجة نارية، وهو يقوم بالاستعراض على إطار واحد على الطرق الرئيسة، معرضاً نفسه ومستخدمي الطريق للخطر.

ومن جهته، قال مصدر أمني إنه سيتم تطبيق النظام بحقه، لافتا إلى توقيع عقوبات صارمة بحق المفحطين.

وباتت جهود مرور عسير باتت ملحوظة بشكل كبير من خلال ضبط الممارسات الخاطئة من تفحيط وتجاوزات مرورية تعرض عابري الطريق للخطر.


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5 تعليقات

[ عدد التعليقات: 64566 ] نشر منذ 28 دقيقة

احسن ,,

الجاني يأدبه ,,

[ عدد التعليقات: 64566 ] نشر منذ 28 دقيقة

احسن ,,

الجاني يأدبه ,,

[ عدد التعليقات: 64566 ] نشر منذ 26 دقيقة

للتوضيح :

,, مزبن الجاني يعني السجن ..

,, جزاكم الله خير ,,

[ عدد التعليقات: 22 ] نشر منذ 4 دقائق

احسنتم بارك الله فيكم والان خلونا نشوف نفس المجهودات من دوريات شرطه عسير في القبض على مجهولي الهويه وخاصه الافارقه والا بتنتظرو انهم يركبو دبابات ويفحطو علشان المرور يمسكهم

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