بعد سرقة لص للوحات مركبته.. مواطن يشكو من تراكم المخالفات المرورية ضده

حمود العنزي(صدى):

فوجئ مواطن في منطقة الرياض بتراكم المخالفات المرورية ضده؛ حيث وصلت إلى أكثر من 54 ألف ريال بعد سرقة لوحات مركبته من أمام مقر سكنه قبل 3 أسابيع.

وفي التفاصيل، أوضح المواطن أنه في صباح يوم الأربعاء الموافق ١٧/ ٥/ ١٤٤٠هـ، سُرقت لوحة سيارته من أمام مقر سكني في حي العقيق بالرياض، ليقم بالتبليغ مباشرة عبر ” كلنا أمن ” برقم بلاغ (١٧٠٨٩٩٣)، لافتًا إلى أنه راجع عدة مرات مراكز الشرط والمرور.

وأشار إلى أن المخالفات المرورية ضده في ازدياد؛ حيث بلغت قيمتها 54300 ريال؛ مناشدًا الجهات المعنية بضرورة إيجاد حل في عبث سارق لوحات مركبته؛ حيث أنه لا يزال يرتكب المخالفات إلى هذه اللحظة.