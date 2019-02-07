البنوك تكشف عن آلية جديدة لتسهيل إقراض النساء

علي القحطاني(صدى):

أوضح المتحدث باسم البنوك، طلعت حافظ أن برنامج “ كفالة ” يسر متطلبات تمويل المستثمرات لتمكينهن من التوسع في مشاريعهن.

ولفت حافظ خلال محاضرة عقدتها غرفة جدة إلى أن هذا التيسير لا ينعكس عنه إضعاف أو إهمال حقوق الجهات التمويلية، مؤكدا على دعم البنوك للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

وارتفع إجمالي المبالغ المخصصة للمستثمرات، في برنامج “ كفالة ” بنسبة 57% خلال العام 2018، كأعلى نسبة ارتفاع في تاريخ البرنامج، كما ارتفع عدد المستفيدات من البرنامج إلى أكثر من 6 آلاف امرأة.

وتهدف الجهات الحكومية كافة تخصص مكاتب للمستثمرات، لتمكين المرأة من كافة احتياجاتها.