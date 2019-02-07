بالصور.. رد فعل مدير ” تعليم الليث ” بعدما تفاجأ بأغنية في دفتر طالب

نايف السالم(صدى):

لم يكن يتوقع طالب الصف الخامس الإبتدائي أن كراسته ستصبح ذات يوم مصباحاً يضئ له مستقبله ويدفعه للأمام بعدما أصبحت حكاية المديرين والمعلمين والطلاب على السواء ،

إنه “حسام الجحدلي ” الطالب بمدرسة “عواها ” بمحافظة الليث والذي أبهر مدير التعليم بالمحافظة خلال جولته التفقدية ، بالأغنية الوطنية الشهيرة للفنان محمد عمر “وسم على ساعدي ” وقد جوّدها بخطه البرئ مع ضبط الحروف في نسق جميل .

من جانبه قام الدكتور ذكي الحازمي مدير تعليم المحافظة بالتوقيع بكراسة الطفل النجيب وكتب له : أحسنت أنت ابن بار للوطن ، كما طالب بتكريمه وسط احتفاء زملاءه ومعلميه ، ليوكد الطالب أنه لن ينسى هذا الموقف الذي سيظل يدفعه إلى الأمام وأنه سيحتفظ بكراسته التي باتت له كالتميمة .

وكان مدير التعليم بمحافظة الليث الدكتور زكي بن رزيق الحازمي، قد قام بزيارة لمجمع “عواها” التعليمي شمال محافظة الليث، ضمن جولته الميدانية اليومية على مدارس المحافظة .