بالصور.. رد فعل مدير ” تعليم الليث ” بعدما تفاجأ بأغنية في دفتر طالب
لم يكن يتوقع طالب الصف الخامس الإبتدائي أن كراسته ستصبح ذات يوم مصباحاً يضئ له مستقبله ويدفعه للأمام بعدما أصبحت حكاية المديرين والمعلمين والطلاب على السواء ،
إنه “حسام الجحدلي ” الطالب بمدرسة “عواها ” بمحافظة الليث والذي أبهر مدير التعليم بالمحافظة خلال جولته التفقدية ، بالأغنية الوطنية الشهيرة للفنان محمد عمر “وسم على ساعدي ” وقد جوّدها بخطه البرئ مع ضبط الحروف في نسق جميل .
من جانبه قام الدكتور ذكي الحازمي مدير تعليم المحافظة بالتوقيع بكراسة الطفل النجيب وكتب له : أحسنت أنت ابن بار للوطن ، كما طالب بتكريمه وسط احتفاء زملاءه ومعلميه ، ليوكد الطالب أنه لن ينسى هذا الموقف الذي سيظل يدفعه إلى الأمام وأنه سيحتفظ بكراسته التي باتت له كالتميمة .
وكان مدير التعليم بمحافظة الليث الدكتور زكي بن رزيق الحازمي، قد قام بزيارة لمجمع “عواها” التعليمي شمال محافظة الليث، ضمن جولته الميدانية اليومية على مدارس المحافظة .
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