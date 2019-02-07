فيديو نادر.. حاخام يهودي يحضر أول صلاة جمعة بعد ثورة خميني في إيران

طهران(صدى):

كشف مقطع فيديو نادر، عن كارثة في أول صلاة جمعة بعد ثورة خميني في إيران، والتي تظهر إنحراف إيران وتطبيعها مع الكيان الصهيوني ووضع يدها في يد الغرب ومخالفة التعاليم.

وأظهر الفيديو، السفير الأمريكي ومعه حاخام يهودي وثلاثة مسيحيين يصلون مع الإمام الأكبر في إيران بأول صلاة جمعة؛ احتفالا بانتصار ثورة الخميني قبل أربعين سنة.

ومن الجدير بالذكر، اعتمد خميني بعد ثورته، نظام حكم استبدادي بعد تأسيس الجمهورية الإسلامية بوقت قصير؛ ليعاني إثره الشعب الإيراني من تعنت واستبداد كبيرين حتى الآن.