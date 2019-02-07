” السوق المالية ” تفرض غرامات على الخطوط السعودية للتموين و ” ثمار “

نايف السالم(صدى):

أعلنت هيئة السوق المالية، اليوم الخميس، صدور قرار مجلس الهيئة القاضي بفرض غرامة مالية مقدارها 20,000 عشرون ألف ريال، على شركة الخطوط السعودية للتموين و الشركة الوطنية للتسويق الزراعي (ثمار)؛ لمخالفتهما الفقرة (أ) من المادة الحادية والستين من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة.

وأوضحت الهيئة، أن الغرامة ضد الخطوط السعودية للتموين لإفصاحها عن معلومة غير صحيحة في إعلانها المنشور على موقع شركة السوق المالية ” تداول ” بتاريخ 2018/11/07م في شأن نتائجها المالية الأولية للفترة المنتهية في 2018/09/30م، وهو ما تم تصحيحه في إعلان الشركة المنشور في موقع “تداول” بتاريخ 2018/11/07م.

وأشارت، إلى أن الغرامة ضد ” ثمار ” لإفصاحها عن معلومة غير صحيحة في إعلانها المنشور في موقع شركة السوق المالية السعودية “تداول” بتاريخ 2018/11/21م الخاص بدعوة مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الثاني)، وهو ما تم تصحيحه في إعلان الشركة المنشور في موقع “تداول” بتاريخ 2018/11/25م.