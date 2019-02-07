من جديد.. سعد لمجرد يمثل أمام القضاء

مليكة فؤاد(صدى):

يبدو أن قضايا المغني المغربي سعد لمجرد، لم تنتهِ بعد حيث يمثل يوم الجمعة المقبل، أمام قاضي التحقيق بدراجونيا جنوب فرنسا، في إطار واحد من الملفين المتهم فيهما بالاغتصاب.

وكان قد تم القبض على الفنان المغربي في أغسطس الماضي، بسانت-تروبيز إثر الشكوى التي تقدمت بها شابة فرنسية تتهمه فيها بالاغتصاب، لكن المحكمة أخلت سبيله بتاريخ 5 ديسمبر الماضي مع إبقائه تحت المراقبة القضائية، بعد دفعه كفالة قدرها 75 ألف يورو، وبشرط ألا يغادر فرنسا.

ومن جانبه، كان قد نفى محامي الفنان المغربي تيري هيرزوج، التهم المنسوبة إليه في هذا الملف، موضحًا أن محكمة الاستئناف أطلقت سراح موكله بعدما اتضح لها أن الطرح الذي قدمته الضحية غير متناسق، حيث قال:” ظهرت العديد من التناقضات في تصريحاتها، وهي تعلم اليوم جيدًا أنها كذبت ” .