بالصور.. اكتشاف احتيال طبيب تجميل لم يحصل على شهادة الثانوية

روما(صدى):

تمكن بعض الممرضين من اكتشاف احتيال شخص مزيف انتحل صفة طيبي جراحة تجميل، بعدما فر من بلده إيطاليا إلى رومانيا باسم مزيف ووثائق مزورة، وهو في الواقع لم يتخرج من المدرسة الثانوية.

ولاحظ الممرضون الطبيب المحتال، وهو يُكافح لوضع قفازات اللاتكس، وعدم غسل يديه بشكل صحيح قبل الجراحة، حيث فتحت الشرطة الرومانية تحقيقًا معه، ولكنه هرب من رومانيا قبل استكمال استجوابه.

وأجرى الطبيب المزيف عمليات جراحية لعشرات المرضى، مُنذ مارس الماضي، كما ألقى محاضرات طبية، دون خضوعه لأي تدريب طبي، بعد أن زيّف اسمه إلى ماتي مود، وفر من موطنه في العام 2011م، لإدانته بتزييف هويته.