إعلان أسماء المرشحين لوظيفة ” معيد ” بجامعة القصيم ومواعيد الإختبار التحريري

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت جامعة القصيم اليوم الخميس عن أسماء المرشحين على وظيفة “معيد” للمواطنين من الجنسين في عدة تخصصات بعدد من الكليات وذلك ضمن خطتها للتوطين وجذب اكفاءات تماشياً مع رؤية المملكة 2030 .

وأوضحت الجامعة أنه يمكن للمتقدمين الاطلاع على قائمة المرشحين من خلال موقع الجامعة الإلكتروني عبر الرابط :

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وأبانت الجامعة أن القبول يشترط اجتياز المرشحين للاختبارات التحريرية التي سبق الإعلان عنها بتاريخ في 17/3/1440هـ، للعام الجامعي 1439/1440هـ، .

كما حددت وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي مواعيد الإختبارات، وأتاحت للمترشحين معرفة المواعيد من خلال الرابط التالي : .

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