علي القحطاني(صدى):

أشارت الهيئة العامة للمهندسين، إلى نظام مزاولة المهن الهندسية ولائحته التنفيذية، الذي تضمن عقوبات جديدة ضد المكاتب الهندسية المخالفة لتطبيق الأنظمة، ومن بينها المشرفة على البيوت المغشوشة.

وشملت لائحة الهيئة عقوبات تصل إلى حد إلغاء تراخيص المكاتب، وتوقيع غرامة مالية لا تزيد على 100 ألف ريال، إضافة إلى دفع مبلغ التعويض لمالك المنزل من المطور العقاري بعد صدور حكم قضائي نهائي.

ووفقا لما وردنا فإن الغش التجاري يحدث في المواد أو في الأيدي العاملة، نظرا لأن النظام الجديد المتمثل في كود البناء سيمنع تلك الحالات؛ حيث يجب على كل مطور التقيد بهذا الكود وإذا ثبتت المخالَفة تعاقب الجهة المخالِفة.

وتشهد الفترة المقبلة إحداث تنظيم للبناء بعد تطبيق نظام الكود مؤخراً، وفي حال اكتشف أخطاء في البناء؛ بسبب خلل من المكتب الاستشاري المسؤول عن المبنى، يحاسب المكتب فوراً ويحق للمشتري المطالبة بتعويض من المطور العقاري.