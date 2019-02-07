تصريحات رسمية حول مصير سيارات بي إم دبليو الفئة التاسعة
سيارات بي إم دبليو الفئة التاسعة تتحدث عنها المواقع الإلكترونية منذ تم إطلاق سيارة بي ام دبليو الفئة الثامنة العام الماضي .
فمنذ ذلك الحين كثرت التوقعات حول نية الصانع البافاري إطلاق فئة جديدة من السيارات أكثر فخامة ستحمل اسم بي ام دبليو الفئة التاسعة ، وأشارت عدة تقارير سابقة أن هذه السيارة ستكون عبارة عن نسخة طويلة بأربعة أبواب من الفئة الثامنة ، ولكن بي ام دبليو لم تعلن أية تفاصيل عن هذا الموضوع في ذلك الحين .
سيارات بي إم دبليو 2020
وعلى الرغم من أن صنع سيارات بي إم دبليو فخمة بمستوى رولز رويس ومايباخ سيكون بمثابة إضافة رائعة لأسطول سيارات الشركة الألمانية ، إلا أن معلومات جديدة نشرها موقع (أوتوكار) جاءت لتحسم الشائعات بتصريح واضح من رئيس قسم البحث والتطوير في الشركة الألمانية .
حيث قال (كلاوس فروليخ) : ” لا أعتقد أننا نحتاج إلى فئة تاسعة ، في هذه الفئة (من السيارات الفخمة) تحتاج إلى 3 سيارات ، سيارة X و سيارة صالون وسيارة مثيرة ورياضية ، ونحن لدينا بالفعل هذه السيارات وهي سيارة X7 و سيارة الفئة السابعة وسيارة الفئة الثامنة ، بعض الشركات المنافسة بدأت بالفعل بتقليص أعداد السيارات في هذه الفئة لأن حجم المبيعات قليل جداً”
سيارات بي إم دبليو إم 8 جران كوبيه 2020
ربما يقول البعض أن هذا ليس نفياً قاطعاً ، ولكنه ليس تأكيداً أيضاً بأن الشركة ستصنع بالفعل سيارة الفئة التاسعة ، وفي الحقيقة فقد كان مدير بي ام دبليو مقنعاً في حديثه ، لماذا تستثمر الشركة في سيارة بي ام دبليو جديدة ضمن فئة قليلة المبيعات ولايوجد عليها طلب أصلاً في سوق السيارات ؟
سيارات X7 و الفئة الثامنة و سيارة M8 القادمة كلها سيارات بي ام دبليو جديدة ، وسيارة الفئة السابعة حصلت مؤخراً على عملية تحديث استعرضها معكم زميلنا مصعب ، يمكنكم التعرف على مواصفات سيارة بي ام دبليو الفئة السابعة 2020 المحدثة على الرابط ، وبالطبع ف‘ن عملية التحديث هذه ستساهم في تقوية مكانة السيارة لسنوات قادمة ،
باختصار تمتلك بي ام دبليو كافة الأوراق القوية الآن !
وبالإضافة إلى هذا فهنالك طراز بي ام دبليو M8 جران كوبيه قادم ليلبي حاجات الزبائن الذين يبحثون عن سيارة فخمة تتمتع بأداء قوي أيضاً في نفس الوقت ، لذلك فإن إضافة الفئة التاسعة الجديدة لن يضيف شيئاً يذكر لشركة بي ام دبليو أو لصورة علامتها التجارية .
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