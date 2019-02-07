تصريحات رسمية حول مصير سيارات بي إم دبليو الفئة التاسعة

برلين(صدى):

سيارات بي إم دبليو الفئة التاسعة تتحدث عنها المواقع الإلكترونية منذ تم إطلاق سيارة بي ام دبليو الفئة الثامنة العام الماضي .

فمنذ ذلك الحين كثرت التوقعات حول نية الصانع البافاري إطلاق فئة جديدة من السيارات أكثر فخامة ستحمل اسم بي ام دبليو الفئة التاسعة ، وأشارت عدة تقارير سابقة أن هذه السيارة ستكون عبارة عن نسخة طويلة بأربعة أبواب من الفئة الثامنة ، ولكن بي ام دبليو لم تعلن أية تفاصيل عن هذا الموضوع في ذلك الحين .

سيارات بي إم دبليو 2020

وعلى الرغم من أن صنع سيارات بي إم دبليو فخمة بمستوى رولز رويس ومايباخ سيكون بمثابة إضافة رائعة لأسطول سيارات الشركة الألمانية ، إلا أن معلومات جديدة نشرها موقع (أوتوكار) جاءت لتحسم الشائعات بتصريح واضح من رئيس قسم البحث والتطوير في الشركة الألمانية .

حيث قال (كلاوس فروليخ) : ” لا أعتقد أننا نحتاج إلى فئة تاسعة ، في هذه الفئة (من السيارات الفخمة) تحتاج إلى 3 سيارات ، سيارة X و سيارة صالون وسيارة مثيرة ورياضية ، ونحن لدينا بالفعل هذه السيارات وهي سيارة X7 و سيارة الفئة السابعة وسيارة الفئة الثامنة ، بعض الشركات المنافسة بدأت بالفعل بتقليص أعداد السيارات في هذه الفئة لأن حجم المبيعات قليل جداً”

سيارات بي إم دبليو إم 8 جران كوبيه 2020

ربما يقول البعض أن هذا ليس نفياً قاطعاً ، ولكنه ليس تأكيداً أيضاً بأن الشركة ستصنع بالفعل سيارة الفئة التاسعة ، وفي الحقيقة فقد كان مدير بي ام دبليو مقنعاً في حديثه ، لماذا تستثمر الشركة في سيارة بي ام دبليو جديدة ضمن فئة قليلة المبيعات ولايوجد عليها طلب أصلاً في سوق السيارات ؟

سيارات X7 و الفئة الثامنة و سيارة M8 القادمة كلها سيارات بي ام دبليو جديدة ، وسيارة الفئة السابعة حصلت مؤخراً على عملية تحديث استعرضها معكم زميلنا مصعب ، يمكنكم التعرف على مواصفات سيارة بي ام دبليو الفئة السابعة 2020 المحدثة على الرابط ، وبالطبع ف‘ن عملية التحديث هذه ستساهم في تقوية مكانة السيارة لسنوات قادمة ،

باختصار تمتلك بي ام دبليو كافة الأوراق القوية الآن !

وبالإضافة إلى هذا فهنالك طراز بي ام دبليو M8 جران كوبيه قادم ليلبي حاجات الزبائن الذين يبحثون عن سيارة فخمة تتمتع بأداء قوي أيضاً في نفس الوقت ، لذلك فإن إضافة الفئة التاسعة الجديدة لن يضيف شيئاً يذكر لشركة بي ام دبليو أو لصورة علامتها التجارية .