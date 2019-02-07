مهاجم ليفربول السابق يوجه انتقادات قاسية لكايتا ولالانا

ماجد محمد(صدى):

انتقد جون ألدريدج مهاجم ليفربول السابق ثنائي الوسط آدم لالانا ونابي كايتا، موضحا أنهما لا يستحقوا ارتداء قميص فريق ينافس على لقب الدوري الانجليزي الممتاز.

وبات السيتي متصدرا الدوري الإنجليزي بشكل مؤقت بفارق نقطة عن ليفربول عقب تحقيق الفوز الصعب ثنائية نظيفة أمام ايفرتون مساء الأربعاء.

وأوضح جون ألدريدج مهاجم ليفربول السابق عقب اللقاء: ” المشكلة الأكبر في ليفربول هي الأداء الضعيف لخط الوسط، محمد صلاح وروبرتو فيرمينو وساديو ماني يكونوا حاسمين إذا كان الفريق متزنا، لكن اللاعبين الذين خلفهم في مباراة وست هام يونايتد فشلوا في تقديم العون وهذا كلف النادي ”.

ولفت ألدريدج: ” كلوب كان مجبرا على التغيير بسبب إصابات، لكن لالانا وكيتا لا يمكنهما اللعب معا في الوسط مرة أخرى، ليسا مؤهلين لمهمة فريق يسعى للفوز باللقب. انطباعي الأول عن لالانا حين جاء ليفربول لم يكن إيجابيا، وحين أثبت خطأي بأدائه الجيد قبل أن يتعرض للإصابة، يبدو أنه يعاني مرة أخرى للعودة إلى مستواه الأفضل بعد علاج طويل “.