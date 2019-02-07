إعلان حكام مباريات اليوم في الدوري

طلال الغامدي(صدى):

أعلن اتحاد كرة القدم، عن طواقم تحكيم مباريات اليوم، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

واستضاف فريق أحد نظيره الفيصلي في تمام الساعة السابعة إلا عشر دقائق بتوقيت مكة المكرمة، ويدير المباراة طاقم تحكيم بقيادة شكري الحنفوش حكماً للساحة، يعاونه ياسر السلطان وعبدالرحيم الشمري حكمان مساعدان، وماجد الشمراني حكماً رابعاً، والهولندي كيفين بلوم حكماً للفيديو.

وحول مباراة الأهلي والحزم، والتي تنطلق في تمام الثامنة والربع مساءً بتوقي مكة المكرمة، يديرها طاقم تحكيم برتغالي بقيادة آرتور سواريز حكماً للساحة، ويعاونه روي تيكسيرا وسيرجيو تيكسيرا حكمان مساعدان، وباس فان دونجن حكماً رابعاً، والويلزي سيمون إيفانز حكماً للفيديو.