فضت عراك بين كلبين.. واكتشف المفاجئة الصادمة

واشنطن(صدى):

تعرصت إمرأة من ولاية أيداهو الأمريكية لصدمة عنيفة بعدما فضت عراك بين كلبين خارج منزلها لتكتشف المفاجئة الصاعقة .

وتفصيلاً ، فقد سمعت المرأة صراخ كلب لتخرج مسرعة محاولة إنقاذه من مخالب كلبها ، وحينما حملته بين زراعيها أكتشفت أنه شبل أسد بري ، لتصرخ مستنجدة بزوجها الذي أطلق النار عليه .

من جانبها قامت الشرطة بنقله للمختبر للتأكد من عدم حمله لأمراض معدية ، ولدراسة سلوك هذه الأسود نحو الكلاب بعد تكرر الواقعة مع أكثر من كلب .

الجدير بالذكر أن المنطقة شهدث أكثر من 4 حالات مماثلة لهجوم لأسود البرية مما أثر الزعر والفزع بين السكان .