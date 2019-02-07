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فضت عراك بين كلبين.. واكتشف المفاجئة الصادمة

فضت عراك بين كلبين.. واكتشف المفاجئة الصادمة
واشنطن(صدى):

تعرصت إمرأة من ولاية أيداهو الأمريكية لصدمة عنيفة بعدما فضت عراك بين كلبين خارج منزلها لتكتشف المفاجئة الصاعقة .

وتفصيلاً ، فقد سمعت المرأة صراخ كلب لتخرج مسرعة محاولة إنقاذه من مخالب كلبها ، وحينما حملته بين زراعيها أكتشفت أنه شبل أسد بري ، لتصرخ مستنجدة بزوجها الذي أطلق النار عليه .

من جانبها قامت الشرطة بنقله للمختبر للتأكد من عدم حمله لأمراض معدية ، ولدراسة سلوك هذه الأسود نحو الكلاب بعد تكرر الواقعة مع أكثر من كلب .

الجدير بالذكر أن المنطقة شهدث أكثر من 4 حالات مماثلة لهجوم لأسود البرية مما أثر الزعر والفزع بين السكان .


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 64540 ] نشر منذ 22 دقيقة

اهم شي انه ( يثير الزعر ) ,,

,, ( إزاً ) يستاهل ( الأتل ) ,,,

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