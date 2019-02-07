فضت عراك بين كلبين.. واكتشف المفاجئة الصادمة
تعرصت إمرأة من ولاية أيداهو الأمريكية لصدمة عنيفة بعدما فضت عراك بين كلبين خارج منزلها لتكتشف المفاجئة الصاعقة .
وتفصيلاً ، فقد سمعت المرأة صراخ كلب لتخرج مسرعة محاولة إنقاذه من مخالب كلبها ، وحينما حملته بين زراعيها أكتشفت أنه شبل أسد بري ، لتصرخ مستنجدة بزوجها الذي أطلق النار عليه .
من جانبها قامت الشرطة بنقله للمختبر للتأكد من عدم حمله لأمراض معدية ، ولدراسة سلوك هذه الأسود نحو الكلاب بعد تكرر الواقعة مع أكثر من كلب .
الجدير بالذكر أن المنطقة شهدث أكثر من 4 حالات مماثلة لهجوم لأسود البرية مما أثر الزعر والفزع بين السكان .
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 64540 ] نشر منذ 22 دقيقة
اهم شي انه ( يثير الزعر ) ,,
,, ( إزاً ) يستاهل ( الأتل ) ,,,