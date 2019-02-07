تعديل رواتب منسوبي التعليم إلى التاريخ الميلادي

عادل الحربي(صدى):

أصدرت وزارة التعليم، اليوم الخميس، توجيهًا إلى جميع إدارات المناطق والمحافظات ببدء العمل على إقفال مسيرات الرواتب الشهرية ابتداءً من يوم 8 من كل شهر ميلادي على أن يتم الانتهاء منها وإرسالها إلى النظام المركزي للحقوق المالية يوم 12 من كل شهر ميلادي.

وأوضحت الوزارة، أنه إذا وافق ذلك يوم عطلة تنتهي في اليوم السابق؛ حيث يبدأ العمل على أوامر الدفع من يوم 12 من كل شهر ميلادي على أن يتم الانتهاء منها في نظام فارس ومنصة اعتماد في موعد أقصاه يوم 17 من كل شهر ميلادي.

وأشارت إلى أنه يتم إرسال أوامر الدفع من نظام فارس إلى النظام المركزي للحقوق المالية قبل تاريخ 20 من كل شهر ميلادي كحد أقصى؛ فيما تسبب صرف الراتب هجريًا في أزمة لمنسوبي التعليم، وهو ما دفع وزارة التعليم للتوجيه بصرف المتبقي من العلاوة السنوية لمنسوبيها.

وفي السياق نفسه، ذكرت وزارة التعليم في بيان مقتضب لها : ‏تنفيذاً لتوجيه ‫وزير التعليم بصرف المتبقي من ‫العلاوة السنوية للشهر الحالي أنهت الجهات المعنية إيداع المبالغ المالية في حسابات كافة موظفي وموظفات الوزارة.