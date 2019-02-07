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منهم دون التاسعة.. مخاطر الإنترنت تهدد أطفال المملكة والنسب صادمة

منهم دون التاسعة.. مخاطر الإنترنت تهدد أطفال المملكة والنسب صادمة
علي القحطاني(صدى):

حذرت منظمة اليونيسيف من تزايد معدلات إستخدام الأطفال للإنترنت مؤكدة في تقرير لها أن ثلث مستخدمي الإنترنت بالعالم هم أطفال ، وأن 157 ألف طفل يستخدم الإنترنت للمرة الأولى كل يوم ، بمعنى أن كل نصف ثانية ينضم طفل جديد للشبكة العنكبوتية .

جاء ذلك بالتزامن مع “يوم الإنترنت الآمن ” أمس الأربعاء وسط تحذيرات من مخاطر وأضرار الإنترنت على الأطفال ومنها المحتويات مؤذية، والاستغلال الجنسي والإساءات الجنسية، والتنمّر الإلكتروني، وإساءة استخدام معلوماتهم الشخصية وغيرها .

وعلى صعيد المملكة كشفت الهيئة العامة للإحصاء أن 32.44% من الأطفال يستخدمون الإنترنت و تراوح أعمارهم بين الـ5 و9 أعوام ، في حين يستخدم 48.45% من الأطفال، الذين تراوح أعمارهم بين الـ10 و14 عاماً الإنترنت بشكل يومي، و89.13% من الأطفال المراهقين “15 إلى 19 عاماً ” .

وطالب خبراء علم النفس والإجتماع بضرورة متابعة الأطفال ، مؤكدين أن الإنترنت له فوائد كبيرة في التعليم والتوعية والنواحي الإجتماعية والتثقيفية ، بينما يجب الحذر التام من مخاطره ومراقبة الأطفال عند الإستخدام .


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