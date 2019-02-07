تركي آل الشيخ يوضح حقيقة إقامة مصارعة للثيران بالمملكة
نفى المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه الأخبار المتداولة حول إقامة مصارعة للثيران والتي تتسم بتعذيب الحيوان وتتنافى مع القيم الإنسانية بالمملكة .
وأكد ” آل الشيخ ” أن الهيئة ستقيم مسابقة لإستعراض ركوب الثيران وليس مصارعتها ، مشيراً إلى مراعاة حقوق الحيوان كما وصى النبي ” ص ” .
جاء ذلك في رده على المستشارة ” نادية التميمي ” على موقع ” تويتر ” والتي وجهت نداء إنساني بعدم إقامتها ، وبالمثل تساؤل الكاتبة بصحيفة المدينة ” حليمة مظفر ” .
وردّ ” آل الشيخ ” عليهما: استعراض ركوب للثيران لن يكون هناك دماء إن شاء الله .
اترك تعليقاً