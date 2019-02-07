تركي آل الشيخ يوضح حقيقة إقامة مصارعة للثيران بالمملكة

نايف السالم(صدى):

نفى المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه الأخبار المتداولة حول إقامة مصارعة للثيران والتي تتسم بتعذيب الحيوان وتتنافى مع القيم الإنسانية بالمملكة .

وأكد ” آل الشيخ ” أن الهيئة ستقيم مسابقة لإستعراض ركوب الثيران وليس مصارعتها ، مشيراً إلى مراعاة حقوق الحيوان كما وصى النبي ” ص ” .

جاء ذلك في رده على المستشارة ” نادية التميمي ” على موقع ” تويتر ” والتي وجهت نداء إنساني بعدم إقامتها ، وبالمثل تساؤل الكاتبة بصحيفة المدينة ” حليمة مظفر ” .

وردّ ” آل الشيخ ” عليهما: استعراض ركوب للثيران لن يكون هناك دماء إن شاء الله .