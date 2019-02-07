” البيئة ” تعلن أسماء المرشحين للمقابلة الشخصية بوظائفها الإدارية

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، بالتعاون مع وزارة الخدمة المدنية، اليوم الخميس، عن أسماء المرشحين والمرشحات للمقابلة الشخصية لـ 93 وظيفة إدارية شاغرة للسعوديين من الرجال والنساء.

وكان وكيل الوزارة للخدمات المشتركة الأستاذ علي عسيري، قد أوضح أن الوظائف الشاغرة مشمولة بسلم رواتب الموظفين العام، وعددها 54 وظيفة للرجال و39 للنساء، مبيناً أن منها 47 وظيفة على المرتبة الخامسة، و28 على المرتبة السادسة، و18 على المرتبة السابعة.

وأشارت الوزارة ” إلى أنه لمزيد من التفاصيل عن الوظائف والأسماء المرشحة يرجى زيارة الرابط الإلكتروني التالي:هنا