” أمن الدولة ” يحذر من ترويج الشائعات وتواترها

علي القحطاني(صدى):

حذر المتحدث باسم رئاسة أمن الدولة اللواء المهندس بسام عطية من مخاطر نقل الشائعات وتداولها على أمن الفرد والمجتمع .

وطالب ” عطية ” ، في محاضرة نظمتها جامعة تبوك، بالتعاون مع كلية نايف للأمن الوطني بعنوان “مهددات الأمن الوطني ” بمواجهة العبث الأيدولوجي بالأفكار والفلسفات والإيحاء بأن العالم على وشك حرب عالمية ثالثة وغيرها من المشاريع الليبرالية والتغريبية المسمومة .

وطالب ” عطية ” بتعزيز الوسطية مؤكدا أن الإعلام شريك مهم لنقل الصورة التوعوية وتشكيل الوعي الفكري الذي يحمل السلام والمحبة والإنتماء .

كما صنف ” عطية ” مهددات الأمن الوطني مبيناً طرق اكتشاف التهديدات ومعالجتها من خلال التثقيف والتوعية والتعامل الإنساني .

وفي محاضرة أخرى بإدارة التعليم في تبوك أكد أن الإنسان أهم ركيزة لصناعة جيل قادم له فكر متقارب ويستطيع إجادة الحوار وتعديل المفاهيم .