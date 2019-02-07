بالصور.. نسرين طافش تغازل الجمهور الجزائري على طريقتها الخاصة

الجزائر(صدى):

كشفت الفنانة السورية ” نسرين طافش ” عن حبها للأغاني الجزائرية ” الراي ” ، والزي الجزائري الشعبي، متعمدة ارتداء زيا جزائريا مطرزا بلمسة عصرية.

جاء ذلك خلال استضافتها بأحد البرامج التليفزيونية أثناء مشاركتها في ” ملتقى الروح الاول ” بالجزائر والذي تناولت فيه رفع مستوى وعي الفرد بالعلاقات الاجتماعية.

وتعمدت ” طافش ” نشر صورها على موقع تبادل الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” ، مرتدية الزي الجزائرى بإطلالة مميزة وبجانب الشاب حسام مطرب ” الراي ” المعروف بالجزائر.

وعلّقت عليها قائلة: مع الصوت الجزائري الوهراني الجميل الشاب حسام.. بحب اغانيه كتير خاصة اني من عشاق الراي الجزائري” ، وسط تفاعل كبير من جانب المتابعين .