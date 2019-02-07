بالفيديو.. تعليق جويل على اتهامها بالترويج لمنتجات جنسية

بيروت(صدى):

علقت الإعلامية اللبنانية، جويل مردينيان، على الاتّهامات، التي وُجّهتْ لها من بعض متابعيها، بالتّرويج لمنتجات جنسية، بعد نشرها مشهدًا تلفزيونيًا، عبر حسابها في “سناب شات”، حيث ظهر فيه زيارة البابا فرانسيس، للإمارات، وأسفله كميات كبيرة من “الواقي الذكريّ”.

وقالت جويل، من خلال نشرها مقطع فيديو لها، على “سناب شات”: “عادة شو ما ينقال ويكتب ما عندي تعليق.. بس حابه أطلع وأقولكم إنه في عالم بينشروا صور اللي حاطتها للبابا وهو في أبو ظبي إنه كان فيه كوندوم (واقي ذكري).. يا جماعة كنت في الصيدلية كبروا علقكم أوك.. بجيب حفّاضات لابني ووايبس وديتول وشوفت الخبر لايف والخبر ما بيتفوت”.

وعبرت عن استيائها من كم الانتقادات، التي تعرّضتْ لها، قائلة: “يعني وين هالمشكلة الكبيرة ياريت كل العالم بيستخدموا الكوندوم عشان ما يجبيوا ولاد كتير، وتاني شي عشان يحموا حالهم من الأمراض.. بس عنجد عم أفقد أعصابي بحس إن إحنا بنرجع لورا والعالم كله بيطلع لقدام”.

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