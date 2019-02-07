دراسة غريبة.. الغبار يسبب زيادة الوزن
كشفت دراسة أجريت في جامعة داك في الولايات المتحدة الأميركية ونشرت نتائجها في مجلة Environmental Science and Technology ، إلى أن الغبار يسبب زيادة الوزن لدى السيدات .
ووجد الباحثون أنّ السبب هو المكونات الكيميائية التي يحتوي عليها والتي تعزز نمو الخلايا الدهنية وتراكم الدهون.
وقال الدكتور كريستوفر كاسوتي المشرف على الدراسة ، تدفعنا النتائج التي توصلت إليها دراستنا إلى إطلاق جرس الإنذار وخصوصاً فيما يتعلق بصحة الأطفال .
وتابع ، قريباً يجب دراسة كيف تقوم تلك المكونات التي تدخل في تركيب الغبار أن تؤثر على الأنسجة الدهنية .
,ااالسحاب،[ عدد التعليقات: 8130 ] نشر منذ 41 دقيقة
اذا لافائده في الرجيم ولا الرياضه كلها تطير مع الغبار-لو صدقت الدراسه-