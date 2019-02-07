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دراسة غريبة.. الغبار يسبب زيادة الوزن

دراسة غريبة.. الغبار يسبب زيادة الوزن
متابعة- أميرة خالد(صدى):

كشفت دراسة أجريت في جامعة داك في الولايات المتحدة الأميركية ونشرت نتائجها في مجلة Environmental Science and Technology ، إلى أن الغبار يسبب زيادة الوزن لدى السيدات .

ووجد الباحثون أنّ السبب هو المكونات الكيميائية التي يحتوي عليها والتي تعزز نمو الخلايا الدهنية وتراكم الدهون.

وقال الدكتور كريستوفر كاسوتي المشرف على الدراسة ، تدفعنا النتائج التي توصلت إليها دراستنا إلى إطلاق جرس الإنذار وخصوصاً فيما يتعلق بصحة الأطفال .

وتابع ، قريباً يجب دراسة كيف تقوم تلك المكونات التي تدخل في تركيب الغبار أن تؤثر على الأنسجة الدهنية .


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 8130 ] نشر منذ 41 دقيقة

اذا لافائده في الرجيم ولا الرياضه كلها تطير مع الغبار-لو صدقت الدراسه-

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