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شكوى من انتهاء صلاحية التأشيرة قبل موعدها.. و ” الجوازات ” تتفاعل

شكوى من انتهاء صلاحية التأشيرة قبل موعدها.. و ” الجوازات ” تتفاعل
عادل الحربي(صدى):

تفاعلت المديرية العامة للجوازات، اليوم الخميس، من شكوى أحد الأشخاص الذي قال أن صلاحية التأشيرة الخاصة به انتهت على الرغم من أن موعد انتهائها لم يأتِ بعد.

وأوضحت ” الجوازات ” عبر حسابها الرسمي على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” قائلةً: ” مرحبا، إذا كانت تأشيرة الخروج والعودة محددة مدة صلاحيتها بالأشهر فيجب السفر خلال 3 أشهر من تاريخ إصدار التأشيرة ” .

وأضافت: ” تحتسب مدة صلاحية تأشيرة الخروج والعودة من تاريخ أول خروج، كما تحتسب مدة صلاحية تأشيرة الخروج والعودة من تاريخ الإصدار إذا كانت محددة صلاحيتها بتاريخ أو مدة معينة ” .


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 21211 ] نشر منذ 1 ساعة

موفقين

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