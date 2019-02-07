شكوى من انتهاء صلاحية التأشيرة قبل موعدها.. و ” الجوازات ” تتفاعل

عادل الحربي(صدى):

تفاعلت المديرية العامة للجوازات، اليوم الخميس، من شكوى أحد الأشخاص الذي قال أن صلاحية التأشيرة الخاصة به انتهت على الرغم من أن موعد انتهائها لم يأتِ بعد.

وأوضحت ” الجوازات ” عبر حسابها الرسمي على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” قائلةً: ” مرحبا، إذا كانت تأشيرة الخروج والعودة محددة مدة صلاحيتها بالأشهر فيجب السفر خلال 3 أشهر من تاريخ إصدار التأشيرة ” .

وأضافت: ” تحتسب مدة صلاحية تأشيرة الخروج والعودة من تاريخ أول خروج، كما تحتسب مدة صلاحية تأشيرة الخروج والعودة من تاريخ الإصدار إذا كانت محددة صلاحيتها بتاريخ أو مدة معينة ” .