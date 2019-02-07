بالصور.. ملكة جمال مصر حافية القدمين بفستان أسود على أحد الشواطئ

القاهرة(صدى):

ظهرت ريم رأفت ملكة جمال مصر في عام 2018، حافية القدمين بفستان أسود قصيرة على أحد الشواطئ؛ في أحدث جلسة تصوير لها.

ونشرت ملكة الجمال المصرية، صورها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي ” فيسبوك ” ؛ حيث تركت شعرها منسدلا على طريقة ” ويفي ” .

وكانت لجنة تحكيم مسابقة ملكة جمال مصر، بأكتوبر الماضي، منحت المتسابقة ريم رأفت، لقب ملكة جمال مصر 2018؛ فيما حصلت رانيا أيمن على لقب الوصيفة الأولى، بينما حصلت شروق شريف على الوصيفة الثانية، وحصلت حبيبة عمر على الوصيفة الثالثة، ورويدا قاسم على لقب الوصيفة الرابعة.