صور طبيعية مبهرة لخريطة الإضاءة في العالم

سالم المطيري(صدى):

نشر الدكتور عبد الله المسند أستاد المناخ بقسم الجغرافيا جامعة القصيم ومؤسسة ورئيس لجنة ” تسميات ” المناخية ، صور طبيعية تكشف خريطة التلوث الضوئي ” الإضاءة ” في العالم .

وعلّق ” المسند ” ، على الصور بصفحته الرسمية بموقع ” تويتر ” قائلاً : مأخوذة من صور الأقمار الصناعية، ومعالجة لونياً، وهي تعكس بالضرورة حجم الغنى والثراء للموقع.. هذا والله أعلم.