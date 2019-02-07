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صور طبيعية مبهرة لخريطة الإضاءة في العالم

صور طبيعية مبهرة لخريطة الإضاءة في العالم
سالم المطيري(صدى):

نشر الدكتور عبد الله المسند أستاد المناخ بقسم الجغرافيا جامعة القصيم ومؤسسة ورئيس لجنة ” تسميات ” المناخية ، صور طبيعية تكشف خريطة التلوث الضوئي ” الإضاءة ” في العالم .

وعلّق ” المسند ” ، على الصور بصفحته الرسمية بموقع ” تويتر ” قائلاً : مأخوذة من صور الأقمار الصناعية، ومعالجة لونياً، وهي تعكس بالضرورة حجم الغنى والثراء للموقع.. هذا والله أعلم.


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