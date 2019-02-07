مخاطر السمنة خلال فترة الحمل

أميرة خالد(صدى):

أكد الدكتور محمد أبو النجا أستاذ مساعد الجراحة واستشارى جراحات السمنة المفرطة والمناظير، أنه من الطبيعي أن تكتسب المرأة بعض الكيلوجرامات الزائدة خلال الحمل، ولكن إذا كانت من النساء اللواتي يعانين من السمنة المفرطة قبل الحمل، فمن الممكن أن تضاعف خطر حصول بعض المضاعفات أثناء الحمل والولادة.

وقال دكتور أبوالنجا ، من الممكن أن تكون السمنة المفرطة سببًا لإصابة المرأة الحامل بالمشكلات، ومن ضمن هذه المشكلات سكري الحمل، الذي من شأنه أن يعرّض الطفل لعدة مخاطر أبرزها الولادة المبكرة، عملقة الجنين وانخفاض معدل السكر في الدم بعد الولادة، بسبب ارتفاع معدل الأنسولين لديه خلال وجوده داخل الرحم، كما أن سكري الحمل ممكن أن يؤدي إلى ولادة طفل كثير الحركة، وأن يؤثر سلبًا على نموّه.

وأضاف أن السمنة تتسبب في ارتفاع ضغط الدم خلال الحمل، الذي من شأنه أن يؤدي إلى الولادة المبكرة أو إلى نقص وزن المولود عند الولادة كما ومن الممكن أن تؤدي السمنة المفرطة لدى الأم إلى عدم اكتمال نمو الجنين بشكل كامل .

بالإضافة إلى أنه توجد علاقة بين السمنة المفرطة لدى الأم وإصابة الجنين بالتشوهات في الأنبوب العصبي، ولكن هذه الحالات نادرة جدًا.