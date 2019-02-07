بالفيديو.. لص إفريقي يقتحم منزل مواطن بمكة في وضح النهار

نايف السالم(صدى):

تعاني أحياء مكة المكرمة من انتشار مجهولي الهوية الذين يهددون أمن العائلات دون إحترام للبلد المقدس، وذلك على الرغم الجهود الأمنية المكثفة للإطاحة بهم .

ورصد مقطع فيديو تسلل لص من الجنسية الإفريقية لسرقة أحد منازل حي الشوقية في وضح النهار ، حيث قام بتسلق الباب ثم السور الخاص به ولم يتورع عن القفز للفناء الداخلي .

وكانت كاميرات المراقبة قد نقلت لأهل البيت صورته ليعيش النساء والأطفال حالة من الرعب وسط كتم أصواتهم خوفاً من أذيته .

من جانبه سلّم مالك المنزل الفيديو إلى شرطة الكعكية بالعاصمة المقدسة ، سائلاً الله عزوجل أن يعين الجهات الأمنية لتتنظيف مكة وجدة من أمثال هؤلاء المجرمين .