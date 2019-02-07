بالفيديو.. لص إفريقي يقتحم منزل مواطن بمكة في وضح النهار
تعاني أحياء مكة المكرمة من انتشار مجهولي الهوية الذين يهددون أمن العائلات دون إحترام للبلد المقدس، وذلك على الرغم الجهود الأمنية المكثفة للإطاحة بهم .
ورصد مقطع فيديو تسلل لص من الجنسية الإفريقية لسرقة أحد منازل حي الشوقية في وضح النهار ، حيث قام بتسلق الباب ثم السور الخاص به ولم يتورع عن القفز للفناء الداخلي .
وكانت كاميرات المراقبة قد نقلت لأهل البيت صورته ليعيش النساء والأطفال حالة من الرعب وسط كتم أصواتهم خوفاً من أذيته .
من جانبه سلّم مالك المنزل الفيديو إلى شرطة الكعكية بالعاصمة المقدسة ، سائلاً الله عزوجل أن يعين الجهات الأمنية لتتنظيف مكة وجدة من أمثال هؤلاء المجرمين .
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