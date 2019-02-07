بعد مطاردتهم.. القبض على 3 مواطنين بحوزتهم مسكر وكبتاجون في مكة

نايف السالم(صدى):

تمكن رجال القوة الخاصة لأمن الطرق بمنطقة مكة المكرمة، باستخدام القوة الجبرية، من القبض على 3 مواطنين بحوزتهم قارورة عرق مسكر، وعدد 28 حبة كبتاجون مخدر، وذلك بعد السيطرة على مركبة من نوع ” وانيت ” لم يستجب قائدها لنداءات التوقف وحاول الفرار هاربًا.

وتلقى مركز العمليات الموحدة ” 911 ” بلاغاً عن طريق دوريات الأمن بتعقب مركبة من نوع ” وانيت بك أب ” ومحاولة استيقافها؛ إلا أن قائدها لم يستجب لنداءات التوقف؛ ليتم تمرير البلاغ إلى مركز الضبط الأمني بالكعكية عن طريق المركز وتولي رجال القوة الخاصة لأمن الطرق بمنطقة مكة المكرمة إعداد نقطة أمنية على طريق الساحل.

وطلب رجال القوة الخاصة من قائد المركبة التوقف؛ إلا أنه تجاوز النقطة الأمنية بعد أن قام بصدم إحدى دوريات القوة الخاصة مُحدثاً أضراراً بمقدمتها ولاذ بالفرار؛ ليتم تكرار طلب الوقوف منه باستخدام الطلقات التحذيرية دون جدوى وتم التعامل مع الموقف من قِبَل رجال القوة وإخضاع المركبة بالقوة الجبرية والسيطرة على من بداخلها.