نواف السالم(صدى):

توجد عدة أسباب تقف وراء الأداء غير المرضي الذي لعب به فريق برشلونة أمام غريمه ريال مدريد في ذهاب قبل نهائي كأس ملك إسبانيا؛ حيث انتهت المباراة بالتعادل بين الفريقين.

ومن أهم أسباب عدم فوز برشلونة على ريال مدريد، عودة الفرنسي كريم بنزيما إلى التألق مرة أخرى مع النادي الملكي، كما صار كيلور نافاس أحد أبرز العناصر التي يخشاها برشلونة في صفوف النادي الملكي؛ إذ إن الحارس الكوستاريكي كان سدًّا منيعًا تكسرت أمامه هجمات النادي الكتالوني على مدار الشوطين.

وكان الدفع بميسي في آخر 25 دقيقة على ما يبدو بناءً على طلبه في ظل التعادل 1-1، إذ أراد ” البرغوث ” أن يضع بصمته على المباراة لعله يحرز هدف الفوز؛ فيما أظهر البرازيلي مالكوم جدارته بالمشاركة في التشكيلة الأساسية للفريق الكتالوني في ظل غياب ميسي والفرنسي عثمان ديمبلي حيث أحرز هدف التعادل لفريقه وأهدر بضع فرص محققة.

ويعد هذا هو الكلاسيكو الأول لسانتياجو سولاري المدير الفني لريال مدريد، ومواصلة سجله دون خسارة في المسابقات كافة خلال المرحلة الأخيرة ستمنحه الثقة لاستكمال المشوار خلال الموسم، وربما يتم تعيينه بشكل دائم.