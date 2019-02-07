” البشير ” يواصل تنازلاته ويتعهد بإطلاق سراح الصحافيين المعتقلين

الخرطوم(صدى):

واصل الرئيس السوداني ” عمر البشير ” تقديم تنازلاته أمام التظاهرات التي تجتاح شوارع الخرطوم ومناطق متفرقة من البلاد إحتجاجاً على الأوضاع المعيشية .

ووفقاً لوكالة الأنباء السودانية “سونا” فقد أكد “البشير ” أن باب الحوار مفتوح من أي جهة لتحقيق السلام ، وإخراج السودان من أزمتها السياسية والإقتصادية .

جاء ذلك خلال لقائه مساء أمس الاربعاء مع قادة أجهزة الإعلام والصحافة ببيت الضيافة ، إذ تعهّد بإطلاق سراح الصحافيين المعتقلين لدى أمن الدولة ، وحل قضايا الصحافة والإعلام ، وإلغاء الضرائب والجمارك على مدخلات صناعة الصحافة .

كما أعلن الرئيس السوداني إعتزامه تشكيل لجنة برئاسة شخصية قومية متفق عليها ، لإعداد مسودة الدستور الدائم للبلاد آملاً في تحقيق السلام الوطني ، ومستعرضاً تاريخ العمل السياسي في البلاد .